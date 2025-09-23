خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / قدَّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

وأعرب سموّه، خلال حضور العزاء في مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.