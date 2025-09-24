عبدالله بن زايد يبحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك

نيويورك في 24 سبتمبر / وام / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه معالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام ، ومعالي بياته ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية جمهورية النمسا، ومعالي مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، ومعالي الدكتور عبدالله صابر فضل، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج، ومعالي ديفيد فان فيل، وزير الخارجية الهولندي، ومعالي ماريو لوبتكين، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بحثوا سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، إضافة إلى الأمن الغذائي والصحية والثقافية والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة والمناخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تدعم العمل متعدد الأطراف، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الدول، بما يعزز قيم التسامح والتعايش ويلبي تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر يزخر بفرص التنمية.

كما تطرق سموه خلال اجتماعاته مع وزراء الخارجية إلى بحث التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وسعادة عمر غباش مستشار وزير الخارجية.