الإمارات تشارك في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية بالأردن

عمان في 24 سبتمبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية في منافسات الدوري العربي الذي ينظمه الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد الأردني، ضمن 18 فريقا موزعة إلى أربع مجموعات، والتي تبدأ غدا وتستمر يومين.

وغادرت بعثة المنتخب اليوم إلى الأردن وتضم اللاعبين سلطان راشد وعلياء الشامسي في لعبة “Tekken 8”، وسعيد اليماحي في منافسات كرة القدم الإلكترونية.

وترأس البعثة سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات، ويضم الجهاز الإداري مريم الشامسي وسليمان النقبي.

وتأتي المشاركة في إطار جهود اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لدعم اللاعبين وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.