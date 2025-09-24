"غوغل" تطلق ميزة تحرير الصور بالأوامر النصية في "غوغل فوتو"

واشنطن في 24 سبتمبر /وام/ أعلنت شركة "غوغل" عن طرح ميزة تحرير الصور بالأوامر الصوتية بنظام المحادثة "Conversational Editing" داخل تطبيق الصور التابع لها "غوغل فوتو Google Photos" لمستخدمي هواتف أندرويد، بعد أن كانت حصرية في البداية لهواتف "بكسل 10".

وتتيح الميزة للمستخدمين تعديل الصور عبر كتابة أوامر نصية طبيعية، كما لو كانوا يتحدثون مع المساعد الذكي "Gemini"؛ إذ يمكن للمستخدم كتابة تعليمات بدلا من التنقل بين أدوات التحرير التقليدية في التطبيق، حيث يقترح نسخا متعددة من الصورة، وبعد ذلك يمكن حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.

وتوجد العديد من أمثلة الاستخدام، ومنها إصلاح العيوب مثل إزالة الانعكاسات المزعجة أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة كإضافة عناصر مخصّصة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة، إذ يستطيع "جيمني Gemini" ترميم الصور القديمة، وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملوّنة، في تجربة مشابهة لأداة "Nano Banana"، التي أطلقتها "غوغل" عبر تطبيق "جيمني Gemini".

وأكدت "غوغل" أن الصور المعدّلة عبر هذه الميزة ستحمل تلقائيا بيانات "C2PA" التي توضّح مصدر الصورة وكونها محررة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو بطرق تقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل.

وتتيح "غوغل" الميزة حاليا لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة الأميركية، في حين لم تكشف بعد عن موعد وصول الميزة دوليا أو إتاحتها لأجهزة أبل.

وكانت الشركة قد أضافت في وقت سابق إلى "غوغل فوتو" قدرات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام نموذج "فيو 3".

