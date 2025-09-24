"الجودو" يعلن مشاركة 300 لاعب ولاعبة في بطولة أبوظبي الدولية

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 23 دولة، في بطولة أبوظبي الدولية الأولى التي تقام “السبت” المقبل، في صالة الاتحاد ببني ياس، في أول فعالية رسمية للموسم الجديد 2025 - 2026.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، اعتماد مشاركة 120 لاعبا ولاعبة من دولة الإمارات، ضمن العدد الإجمالي للمشاركين من البحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، وسوريا، وإيران، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتركمنستان، وأذربيجان، وروسيا، والهند، والبرازيل، وفرنسا، والمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا.

وأوضح أن المنافسات تبدأ بفئة الناشئين، وتم اعتماد اليوم الثاني “الأحد” المقبل لفئات الرجال والناشئات، بعد اكتمال إجراءات الميزان لكافة المشاركين من الجنسين، حسب الجدول الزمني للبطولة.