النصر يلتقي شعب حضرموت في انطلاق البطولة العربية لكرة السلة غداً

دبي في 24 سبتمبر/ وام/ تنطلق غداً منافسات النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي يستضيفها نادي النصر على صالة راشد بن حمدان في دبي وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقاً عربياً، بتنظيم الاتحاد العربي لكرة السلة.

ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة 4 مباريات في الدور الأول، حيث يلتقي الكويت الكويتي مع أهلي طرابلس، ثم يواجه النصر، ممثل الإمارات ومستضيف البطولة، فريق شعب حضرموت اليمني، فيما يلتقي القادسية الكويتي مع حمص الفداء السوري، وتختتم المباريات بلقاء المنامة البحريني مع الأنطوني اللبناني.

وتتنافس الفرق الـ16 المشاركة في 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي ينطلق في الأول من أكتوبر، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم 6 أكتوبر.

واستعد النصر للمشاركة عبر التعاقد مع الأمريكي ترابين ترابيرو والكندي أوجوني أموري، إلى جانب مشاركته في كأس الاتحاد المحلية التي أنهى مرحلتها الأولى متصدراً مجموعته.

وتعد البطولة من أعرق المسابقات العربية منذ انطلاقها عام 1978، حيث تحمل الأندية المصرية الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 11 مرة، مقابل 7 ألقاب للأندية اللبنانية، بينما يبقى الشارقة النادي الإماراتي الوحيد المتوج بالبطولة عام 2011 في النسخة التي استضافتها الدولة.