ولي عهد الفجيرة يلتقي محاضرين شاركا في "مجلس محمد بن حمد الشرقي"

الفجيرة في 24 سبتمبر /وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، على هامش "مجلس محمد بن حمد الشرقي"، كلاً من الدكتور ناصر بن حمد الطائي، الباحث والمؤلف الموسيقي والمستشار في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان، والدكتور هيّاف ياسين، دكتور في علوم الموسيقى وأخصائي في علوم التربية الموسيقية.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الفنون والموسيقى بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للمجتمعات، وأداة محورية في النمو الحضاري والتواصل الثقافي بين الشعوب.

كما نوّه سموّه إلى الاهتمام الذي توليه إمارة الفجيرة بالقطاع الثقافي، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عبر العمل في المشاريع والمبادرات التي تُعزّز من مكانة الفنون، وتوفر بيئة داعمة للإبداع الفنّي والثقافي بأشكاله المختلفة.

وجرى خلال اللقاء حديث حول أهمية التعليم الموسيقي، ودور المؤسسات الأكاديمية والثقافية في نشر الوعي الفني وتوثيق الإرث الموسيقي العربي، إلى جانب مناقشة واقع الموسيقى في العالم العربي اليوم، وآفاق تطويرها وربطها بقضايا المجتمع المعاصر.

وتوجّه الدكتور ناصر الطائي، والدكتور هيّاف ياسين، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل للمبادرات الثقافية، وأشادا بدور مجلس "محمد بن حمد الشرقي" في تنظيم جلسات معرفية تُسهم في إثراء الوعي العام وتسليط الضوء على قضايا فنية وفكرية ذات بُعد إنساني وثقافي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.