"الثقافة والسياحة-أبوظبي" و"الاتحاد للطيران" شريكان لدوري السلة الأوروبي

أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والاتحاد للطيران، اتفاقية شراكة إستراتيجية ورعاية رئيسية للدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج"، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتم الإعلان عن الاتفاقية مساء أمس في الاتحاد أرينا، بحضور سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وباوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج".

وأصبحت "حياكم في أبوظبي"، بموجب الاتفاقية، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و"الاتحاد للطيران"، باعتبارهما الشريكين الرئيسيين لبطولات الدوري، ونهائيات المربع الذهبي، كما تعد الاتفاقية سابقة تاريخية في الرياضة الأوروبية، ونقطة تحول نوعية في تطور الحقوق التجارية للدوري، بوجود 90 مليون من مشجعي الدوري الأوروبي لكرة السلة حول العالم.

وتم الإعلان عن الحضور البارز للعلامات التجارية للراعيين، ضمن منافسات الدوري المختلفة، بما في ذلك كأس أوروبا، من خلال اللوحات الإعلانية داخل الملاعب، والبث المباشر، وعلى قمصان الأندية المشاركة في الدوري، بجانب تبادل شعارات "حياكم في أبوظبي" و"الاتحاد للطيران" الظهور على قمصان الفرق على مدى 4 سنوات مقبلة، لضمان حضور إعلامي متكافئ للشريكين.



وتمتد الشراكة أيضاً إلى المجال الرقمي، حيث سيتم دمج شعاري "حياكم في أبوظبي" و "الاتحاد للطيران"، ضمن المنصات الرقمية المختلفة التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة، إلى جانب إنتاج محتوى حصري مشترك لإبراز هوية الشريكين وقيمهما، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة للمشجعين، لإثراء تفاعلهم، وتوسيع نطاق انتشار البطولة دولياً، وتقريب الجمهور من عالم كرة السلة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، إن "اليوروليج"، تمثل قمة كرة السلة الأوروبية، وتعد حدثا استثنائيا رياضيا، لافتا إلى أن شبكة "الاتحاد للطيران" العالمية، تتيح ربط أبوظبي بالعالم، والوصول إلى جماهير جديدة.

ووصف باوليوس موتيجوناس، الشراكة، بأنها تجسد طموحات "يوروليج" لتطوير كرة السلة، وتوطيد الروابط العالمية من خلال الرياضة، معربا عن أمله في أن يسهم التعاون مع "حياكم في أبوظبي" و"الاتحاد للطيران"، في تقديم تجارب مميزة، بالتزامن مع تعزيز الحضور الدولي للدوري.

يذكر أن الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج"، يتوسع في موسم 2025- 2026 ليضم 20 فريقاً، من بينها نادي دبي لكرة السلة، حيث تنطلق منافساته لهذا الموسم يوم 30 سبتمبر الجاري، بينما تقام مباريات المربع الذهبي والنهائي من 22 إلى 24 مايو 2026 في اليونان.