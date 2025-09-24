"تريندز" يشارك في الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية – الصينية

بكين في 24 سبتمبر/ وام/ شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في بكين، في فعاليات الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية – الصينية بصفته شريكاً إستراتيجياً، والذي انعقد في العاصمة الصينية بكين يومي 23 و24 سبتمبر 2025، بتنظيمٍ من سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية، تحت شعار "بناء الجسور ودفع الابتكار".

حضر الملتقى، معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وسعادة تشن وي تشينغ مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وعدد من كبار المسؤولين، ونخبةً من ممثلي مراكز الفكر والجهات البحثية والأكاديمية من البلدين، لمناقشة آفاق التعاون وتعزيز جسور التفاهم المعرفي والثقافي بين الإمارات والصين.

وأكد وفد "تريندز" المشارك في الحدث، أن الملتقى يشكّل منصةً مهمةً لتبادل الرؤى وصياغة أفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة، وتعزيز الحوار الحضاري والبحثي بين الشرق والغرب، كما يعد منصةً إستراتيجيةً لتبادل الأفكار حول المستقبل المشترك بين الإمارات والصين، لاسيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

وأعرب الوفد عن تقديره لجهود سفارة دولة الإمارات في تنظيم المنتدى، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الإيمان العميق بأهمية الدور الذي تؤديه مراكز الفكر في عالم اليوم، كما تعبّر عن عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتي تتجدد باستمرار من خلال الحوار والعمل المشترك في مختلف المجالات.

وشارك تريندز في الملتقى بجناح ضم عددا من الدراسات البحثية المتنوعة، وقدم وفد تريندز البحثي لضيوف الجناح شرحا حول أعمال المركز وتخصصاته البحثية وإصداراته المتنوعة.