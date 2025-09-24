وزراء خارجية "السبع" يبحثون الأمن العالمي والقضايا الدولية الملحّة

بروكسل في 24 سبتمبر /وام/ أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم على هامش أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناول أبرز القضايا الدولية الملحّة.

ورحّب الوزراء بجهود تحويل بعثة دعم الأمن في هايتي إلى قوة متعددة الجنسيات لمواجهة العصابات واستعادة الاستقرار.

وفي ملف الشرق الأوسط، شدد البيان على ضرورة التخفيف من معاناة المدنيين في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن، مؤكداً المطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

كما أبدى الوزراء استعدادهم للتعاون مع الشركاء العرب بشأن إعادة الإعمار وبناء سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي شأن إيران، دعا البيان طهران إلى الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدخول في حوار مباشر مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل.

وفي آسيا، أكد الوزراء تمسكهم بمنطقة هندية–باسيفيك حرة ومنفتحة، ومعارضتهم لأي محاولات لفرض تغييرات أحادية بالقوة في بحر الصين الشرقي والجنوبي أو عبر مضيق تايوان، إلى جانب الدعوة لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

واختتم البيان بالتأكيد على الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها، لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات العالمية.