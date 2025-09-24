"سوق السفر العربي" يطلق معرضاً متخصصاً في تكنولوجيا السفر

دبي في 24 سبتمبر/ وام / أعلن معرض سوق السفر العربي عن إطلاق معرض "تكنولوجيا السفر" وهو حدث جديد سيقام بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي 2026، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشمل معرض تكنولوجيا السفر قاعتين مخصصتين، بعد أن كان في السابق جناحًا ضمن فعاليات المعرض.

,انطلاقًا من شعار سوق السفر العربي 2026، "السفر في عام 2040: تطوير قطاع السفر من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، سيستعرض هذا الحدث المصاحب كيف تساهم الحلول المبتكرة في تغيير طريقة تخطيط الرحلات وحجزها وتجربة السفر بشكل عام، بدءًا من تخطيط الرحلات الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية المبتكرة وصولًا إلى النقل الذكي والخدمات المالية الرقمية والاستدامة والأمن السيبراني.

وسيجمع معرض تكنولوجيا السفر بين أحدث التقنيات والشركات المبتكرة التي من شأنها إعادة تعريف تجربة السفر، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 180 عارضاً من 30 دولة إضافة إلى المئات من رواد الأعمال والشركات الناشئة، والذين سيركزون على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المتنقلة، وتجربة العملاء المبتكرة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن تطور تقنيات السفر بوتيرة سريعة وغير مسبوقة دفعنا لتطوير معرض تكنولوجيا السفر ليشمل فعاليات متكاملة، بدءاً من نطاقه وخدماته وصولاً إلى بيئة العمل فيه.

ويأتي قرار تنظيم معرض "تكنولوجيا السفر" كفعالية مصاحبة لمعرض سوق السفر العربي الرئيسي في وقت يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده سوق تقنيات السفر العالمي، والذي قدرت قيمته، وفقًا لإحصاءات شركة "ريسرش آند ماركتس" المتخصصة في تحليل البيانات، بنحو 10.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة نمو سنوية مرجّحة تبلغ 6.05% ليصل إلى 18.6 مليار دولار بحلول عام 2033.

سيضم المعرض مركزًا متخصصًا في التكنولوجيا والابتكار، يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، حيث سيقدم هذا المركز للزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تُحدث تغييرًا جذريًا في قطاع السفر. ويتضمن هذا الديناميكي العديد من المناطق التفاعلية، وعروض توضيحية، وتجارب تفاعلية متطورة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي تغطي جميع جوانب نظام تكنولوجيا السفر.

وفي دورته الـ 33، يجمع المعرض أكثر من 55 ألف متخصص من 166 دولة، ويضم أكثر من 2800 شركة عارضة من مختلف قطاعات السفر والسياحة.

