غرف دبي تستشرف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع أستراليا

دبي في 24 سبتمبر/ وام / بحثت غرف دبي آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وأستراليا، وذلك خلال اجتماع مع وفد استرالي برئاسة معالي روسلين بيتس، وزيرة المالية والتجارة والتوظيف والتدريب في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وتناول الاجتماع سبل تنمية حركة التجارة والاستثمارات الثنائية بين دبي وولاية كوينزلاند الأسترالية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الإمكانات التي توفرها دبي للشركات الأسترالية الراغبة في التوسع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالاستفادة من مقومات الإمارة التنافسية التي تأتي في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الاقتصادية الداعمة لنمو الأعمال.

وتجاوزت التجارة غير النفطية بين دبي وأستراليا خلال العام 2024 قيمة 13.1 مليار درهم بنمو 8% على أساس سنوي.

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر غرف دبي سعادة يحيى لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، بالإضافة إلى رضوان جدوت سفير أستراليا لدى الدولة وسعادة برايني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي، وعدد آخر من المسؤولين.

وأكد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، الحرص على تطوير جسور التواصل مع الشركاء الدوليين، وبحث فرص التعاون الجديدة التي تسهم في دعم مجتمعات الأعمال وتحفيز نمو التجارة الدولية، لافتا إلى أن ولاية كوينزلاند الأسترالية تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً، ونتطلع إلى البناء على علاقاتنا الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع من استكشاف مجالات جديدة للاستثمار والتجارة.

وانضمت 250 شركة أسترالية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الأسترالية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1,594 شركة بنهاية النصف الأول من 2025.