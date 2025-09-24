مستشفى الفجيرة يطلق ملتقى الصيدلة الأول

الفجيرة في 24 سبتمبر/ وام / نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بمستشفى الفجيرة، اليوم ملتقى الصيدلة الأول تحت شعار "تعزيز المعرفة وتطوير الممارسات"، وذلك في فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة سيتي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصيدلة، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكّد الدكتور أحمد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الملتقى يعكس التزام المؤسسة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً لممارسات الرعاية الصحية المستدامة، مشيراً إلى أن الصيدلة اليوم تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول الصحي وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف أن ملتقى الصيدلة الأول يشكّل منصة إستراتيجية لتمكين الكوادر الصيدلانية، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تحسين تجربة المريض، ودعم مساعي المؤسسة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية التي تواكب توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

وشهد الملتقى برنامجاً علمياً متنوعاً تضمن محاضرات قيمة تناولت موضوعات محورية مثل دور الصيادلة في إدارة الأمراض المزمنة كأمراض الكلى والربو، وأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية كما ناقش المشاركون عبر جلسة حوارية متخصصة مستقبل المهنة والدور المتنامي للصيادلة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق كفاءة أعلى في الخدمات العلاجية والوقائية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الحيوي للصيادلة في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على الصيدلة الإكلينيكية باعتبارها تخصصاً متقدماً يركّز على رعاية المريض بشكل مباشر، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي لرفع مستوى الابتكار والإنتاج المعرفي، واستعراض الممارسات والتجارب العالمية الرائدة بما يتيح نقل الخبرات الدولية وتطبيقها محلياً.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى والاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الصحية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للتميز الصحي والاستدامة.