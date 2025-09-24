"الفجيرة للموارد الطبيعية" تطلع على ممارسات مختبرات الابتكار في "عجمان X"

عجمان في 24 سبتمبر/ وام / اطلع وفد من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على أبرز الممارسات المطبقة في مركز “عجمانX” التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في مجال إدارة الابتكار المؤسسي، وآليات عمل مختبرات الابتكار المعتمدة في المركز.

وشملت زيارة الوفد جولة ميدانية الى مختبرات “عجمانX”، حيث تعرف على البنية التحتية الداعمة للابتكار، والمنصات الرقمية الخاصة بإدارة الأفكار، والتقنيات المستخدمة لتشجيع مشاركة الموظفين وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأكدت الشيخة الدكتورة نورة حميد النعيمي، مستشار الابتكار ومديرة مركز “عجمانX”، أن هذه الزيارة تعكس حرص المركز على توثيق أواصر التعاون، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية في الدولة، بما يعزز من تكامل الجهود نحو بناء منظومة ابتكار وطنية رائدة.

وتخلل الزيارة استعراض فريق مركز “عجمانX” آليات العمل والمنهجيات المتبعة في دعم منظومة إدارة الابتكار المؤسسي، وتطوير بيئة مؤسسية محفزة للإبداع، إلى جانب إلقاء الضوء على تجربة المركز في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وربط منظومة الابتكار بالتميز الحكومي على مستوى الإمارة، وذلك وفق معايير الابتكار المؤسسي الحديثة.