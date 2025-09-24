"الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم زيارتها السابعة لسكنات العمال في أم القيوين

أم القيوين في 24 سبتمبر/ وام / نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة أم القيوين، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وترأس وفد الهيئة محمد الحمادي عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كلا من فاطمة البدواوي عضو مجلس أمناء الهيئة، إضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وعدد من المسؤولين من الهيئة.

وتأتي هذه الزيارة السابعة ضمن خطة شاملة تغطي جميع إمارات الدولة، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات المعنية.

وعقد فريق الهيئة خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن؛ حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.