وزير سنغافوري: منتدى الرعاية الاجتماعية منصة لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / أكد معالي ماسكوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في سنغافورة أن منتدى الرعاية الاجتماعية في نسخته الحالية يوفر منصة لتعزيز التعاون الدولي الذي يدعم جهود تحقيق التنمية والرخاء لمختلف فئات المجتمع.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية اليوم في أبوظبي إن قطاع الرعاية الاجتماعية يتطلب تعاونا متعدد الأطراف وعلينا أن نسعى بشكل دائم إلى التشاور وتبادل الخبرات والتعرف على برامج ورؤى مختلف الدول لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وهو ما يوفره اليوم هذا المنتدى.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الرعاية المجتمعية حاليا وتتطلع سنغافورة إلى التعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال، خاصة أنها تمتلك برامج ومبادرات رائدة في قطاع الرعاية الاجتماعية، ونسعى إلى تبادل الرؤى والتجارب بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأشار إلى أن منتدى الرعاية الاجتماعية يوفر فرصة مثالية للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية في مختلف دول العالم للتعرف على مستجدات هذا القطاع وما يشهده من تطور وما يحتاجه أيضا من إلمام مستمر باحتياجاته كافة.

وأشاد معاليه بأجندة عمل المنتدى التي ناقشت الاتجاهات العالمية والتطورات المستقبلية في مجال الخدمات الإنسانية واستكشاف إستراتيجيات استقطاب أفضل الكفاءات في القطاع الاجتماعي والحفاظ عليها، فضلاً عن تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية في الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي.