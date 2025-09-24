صندوق "بريسايت- شروق 1" يستهدف الاستثمار في 30 شركة ذكاء اصطناعي خلال مرحلته الأولى

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / أكد محمود عدي، الشريك المؤسس لشركة شروق، أن الصندوق العالمي المشترك الذي تم إطلاقه أمس مع شركة "بريسايت" للاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار، يمثل نقلة نوعية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المرحلة الأولى من صندوق "بريسايت- شروق 1" تستهدف الاستثمار في ما بين 25 و30 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، مع تخصيص ما يصل إلى 40% من حجم الصندوق للجولات اللاحقة لدعم الشركات التي تثبت قدرتها على التوسع.

وقال الشريك المؤسس لشروق أن الصندوق يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الشركات الواعدة القادرة على إحداث تأثير ملموس ومستدام في القطاعات الحيوية.

وحول أبرز الأدوات وبرامج الإرشاد التي سيتم توفيرها لرواد الأعمال لتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، أوضح عدي أن "شروق" ستوفر من خلال فريق "القيمة المضافة" حزمة برامج متكاملة تشمل برنامج الإرشاد الإستراتيجي على مستوى نموذج العمل ودخول الأسواق، وبرنامج الدعم في رأس المال البشري عبر شبكة من الكفاءات العالمية لمساعدة الشركات على جذب المواهب المناسبة.

وأضاف أنه سيتم كذلك توفير برنامج الاستشارات المالية والإستراتيجية لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي على بناء هياكل قوية ومستدامة، فضلا عن توفير برنامج العلاقات الإعلامية وبناء السمعة عبر شبكة الشركة الإعلامية الإقليمية والدولية لتمكين الشركات من اكتساب ثقة السوق وتسريع نموها، بما يعزز فرص الشركات الناشئة في الوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ حضورها الدولي.

وأشار إلى أن الشراكة مع "بريسايت" تمنح الشركات الناشئة مزايا فريدة لا تقتصر على التمويل، بل تشمل الاستفادة من بنية تحتية متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية والمعالجة عبر وحدات GPU وبيئات البيانات الآمنة، إلى جانب شبكة "جي 42" العالمية الواسعة، وهو ما يسهم في تسريع نموها وتوسعها محلياً وعالمياً.

وأكد أن المبادرة تعكس دور الإمارات كقوة محركة في ثورة الذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين رأس المال الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب، مما يرسخ موقع الدولة كمركز عالمي لتطوير وتصدير الحلول المبتكرة القادرة على إحداث تحولات إيجابية في قطاع الأعمال والمجتمعات على مستوى العالم.