خليفة بن طحنون بن محمد يشهد جانباً من فعاليات النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، انطلاق أعمال النسخة الثانية من “منتدى الرعاية الاجتماعية 2025”، الذي تنظِّمه دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، تحت شعار “الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة”.

ويأتي انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء وقادة فكر من مختلف دول العالم، ليجسِّد مكانة أبوظبي كمركزٍ عالميٍّ للحوار وصناعة التغيير في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وشهد اليوم الأول جلسة جمعت معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومعالي ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في سنغافورة، حيث ناقشا مستقبل القطاع الاجتماعي والتوجُّهات العالمية لتطوير السياسات والابتكارات الحكومية.

وأكَّد معالي الدكتور الخييلي أنَّ المنتدى يمثِّل منصة إستراتيجية لمناقشة مستقبل الرعاية الاجتماعية وبناء شراكات دولية، ويجسِّد رؤية أبوظبي في بناء قطاع اجتماعي مبتكر ومستدام، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها كمركزٍ عالميٍّ رائدٍ في مجال الرعاية الاجتماعية.

واختُتِمَ اليوم الأول من المنتدى بسلسلة ورش تدريبية تناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الاجتماعية، وإدارة الحالات المستندة إلى فهم الصدمات، ودعم رفاهية الطفل والأسرة، مقدمة أدوات عملية تعزِّز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين.

وأكَّدت فعاليات اليوم الأول أنَّ المنتدى يجسِّد دور أبوظبي كمركزٍ عالميٍّ للابتكار الاجتماعي، وصياغة سياسات مبتكرة تسهم في بناء أنظمة رعاية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وبمشاركة وزراء وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، أثبت المنتدى مكانته كمنصة رائدة لصناعة التغيير، وترسيخ موقع أبوظبي في قلب الحوار الدولي حول مستقبل الرعاية الاجتماعية.