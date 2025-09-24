حديقة الحيوانات بالعين تطلق برامج تعليمية لطلبة المدارس

العين في 24 سبتمبر/ وام / تطلق حديقة الحيوانات بالعين مع بداية العام الدراسي الجديد مجموعة من البرامج التعليمية المبتكرة لطلبة المدارس التي تجمع بين المعرفة والمرح، وتفتح أمامهم أبواب الاكتشاف من الحضانة وحتى الصف العاشر.

ودعت حديقة الحيوانات بالعين طلبة المدارس للاستمتاع بفرصة تعلم واستكشاف فريدة من نوعها من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني education@alainzoo.ae وتنتظر المشاركين الصغار من الحضانة للصف الثالث مغامرات مثل سفاري الحواس، وحكايات الحيوانات، وعروض الدمى الشيقة، بالإضافة إلى تجربة فريدة في عالم "الحارس الصغير" و"المزارع الصغير".

أما طلبة الصف الرابع حتى السابع، فهم على موعد مع مغامرات استكشافية أوسع، حيث يتعرفون على النظام البيئي وتحديات صونه، ويعيشون تجربة "الحياة في توازن"، إلى جانب رحلة مشوقة في عالم الطيور، وختامها تحدٍ مثير مع "حماة الصحراء".

وأعدت الحديقة لطلبة الصف الثامن حتى العاشر ورشًا عملية تفتح أمامهم آفاق التفكير المستدام، من خلال تسليط الضوء على المشكلات البيئية التي يعاني منها كوكب الأرض، وتشجيعهم على ابتكار حلول عملية تحاكي مفاهيم الاستدامة.

ولا تقف المغامرات التعليمية عند هذا الحد، إذ تمتد لتشمل جولات مدرسية منتظمة في أرجاء الحديقة ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء وسفاري العين، يقودها فريق من المرشدين المتمرسين الذين يجمعون بين الخبرة والشغف.

وإلى جانب البرامج الحديثة، تحافظ الحديقة على برامجها الثقافية التراثية التي أسرت أجيالًا من الطلاب، مثل رحلة في عالم الآثار والأحافير، والألعاب الشعبية، والحرف التراثية، وسحارة يدوة، وصيدلية الصحراء، لتتحول حديقة الحيوانات بالعين بهذا التنوع إلى صف مفتوح تحت السماء، حيث يتعلم الطلبة باللعب، ويكتشفون أسرار الطبيعة، ويغرسون في أنفسهم حب البيئة والاستدامة.