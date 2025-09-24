أجندة حافلة ببطولات الجوجيتسو حتى نهاية العام تتصدرها بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن أجندة حافلة بالبطولات التي ينظمها داخل الدولة ويشارك فيها أيضا خارج الدولة، وذلك خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام الحالي، اذ تتصدر هذه المنافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة والمقررة في نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا.

ويشهد ختام شهر سبتمبر الحالي تنظيم منافسات الجولة السابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو والمقررة في الفجيرة يومي 27، و28 سبتمبر.

وتختتم في شهر أكتوبر المقبل منافسات النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد اذ تقام النهائيات في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، على مدار أيام 10، و11، و12 أكتوبر، فيما يشهد أكتوبر أيضا المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، والمقررة خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.

وفي شهر نوفمبر المقبل تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ17 المشهد، اذ تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر في مبادلة أرينا، كما يشارك جوجيتسو الإمارات خلال نوفمبر أيضا في منافسات بطولة العالم والمقررة في تايلاند خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، وكذلك دورة ألعاب التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية يومي 17، و18 نوفمبر.

ويشهد شهر ديسمبر المقبل نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تقام في مبادلة أرينا على مدار يومي السبت والأحد 6، 7، ديسمبر، فيما تستضيف مدينة العين منافسات بطولة MMA يومي السبت والأحد 13، و14 ديسمبر.

وتختتم مشاركات اتحاد الجوجيتسو خلال العام الجاري بالمشاركة في منافسات دورة العاب الخليج العربي الإقليمية والتي تقام في العين أيضا على مدار أيام 19، 20، و21 ديسمبر.