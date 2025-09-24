الصين أكبر مورد لمنتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 24 سبتمبر/ وام / أصبحت الصين أكبر مورد لمنتجات التكنولوجيا الفائقة للاتحاد الأوروبي وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم.

وأشارت البيانات إلى أنه في عام 2024، استحوذت الصين على 30 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من التكنولوجيا الفائقة، بقيمة 141 مليار يورو ، متجاوزة الولايات المتحدة كأكبر مورد بـ111 مليار يورو وبنسبة 23 في المائة.

وفيما يتعلق بفئات المنتجات، شكلت الإلكترونيات ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحصة الأكبر من واردات الاتحاد الأوروبي من التكنولوجيا الفائقة بنسبة 36 في المائة، وفقا للإحصاءات، مع احتلال الصين مكانة مهيمنة.

وشكلت أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية 18 في المائة، بينما شكلت الأدوية 15 في المائة، معظمها من الصين أو الولايات المتحدة حسب مكتب الإحصاء الأوروبي.

-سر-.