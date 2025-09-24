اتفاقية بين "تاكسي دبي" و"كابي" لتعزيز منظومة خدمات الأجرة الرقمية في الإمارة

دبي في 24 سبتمبر/ وام / أعلنت شركة تاكسي دبي بالتعاون مع شريكها العالمي “بولت”، وشركة “كابي” التابعة لمجموعة الغرير عبر تطبيقها المحلي “زد” في مجال التنقل الذكي، عن توقيع اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة خدمات الأجرة الرقمية في الإمارة، وتوسيع نطاق المركبات المتاحة للمقيمين والزوار.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل التوقيع الذي جمع كلاً من منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وبدر الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة كابي، حيث أكد الطرفان أن الاتفاقية تمثل محطة بارزة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار في النقل الذكي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ربط أسطولي الشركتين اللذين يضمان 6200 مركبة أجرة تابعة لتاكسي دبي و3680 مركبة أجرة تابعة لكابي، على منصتي الحجز الإلكتروني بولت وزد، بما يسهم في تقليص أوقات الانتظار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإضافة أي مركبات جديدة يتم تشغيلها مستقبلاً بشكل تلقائي لضمان استدامة الخدمة وتلبية الطلب المتنامي.

وأكد منصور رحمه الفلاسي أن هذه الشراكة الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتنسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تحويل 80% من رحلات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني، مشيراً إلى أن قطاع مركبات الأجرة شهد نمواً مضطرداً بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات هيئة الطرق والمواصلات.

من جانبه، أوضح بدر الغرير أن هذه الاتفاقية تمثل منعطفاً مهماً لتوحيد الجهود وتوظيف الخبرات لخدمة المقيمين والزوار في دبي بأساليب مبتكرة، مؤكداً أن دمج الموارد مع أحدث تقنيات التنقل لن يقتصر على توسيع نطاق الخدمة، بل سيعزز معايير الكفاءة وجودة الخدمة والاستدامة.

وتؤكد هذه الشراكة مكانة دبي الريادية كحاضنة عالمية للابتكار في قطاع التنقل الذكي، وعلى الدور المحوري للتحالفات الاستراتيجية في توفير خدمات رقمية متكاملة تتسم بالسرعة والكفاءة والاستدامة.