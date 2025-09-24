شرطة دبي تنظم ملتقى “أمن المجمعات السكنية” بمشاركة المطورين العقاريين

دبي في 24 سبتمبر/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ملتقى “أمن المجمعات السكنية” في نادي ضباط شرطة دبي.

حضر الملتقى العميد سعيد الهاجري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد عارف بيشوه مدير إدارة الحد من الجريمة، وممثلي الشركات والمطورين العقاريين وعدد من الضباط.

وأوضح العميد سعيد الهاجري أن الملتقى يأتي بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإستراتيجيين في مختلف القطاعات، خاصة العاملين والمشرفين على المجمعات السكنية في الإمارة.

وأشار إلى أن فعاليات الملتقى تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتبني أفضل الممارسات والأنظمة الذكية لتحقيق هدف صفر جريمة في مناطق المجمعات السكنية.

وأشاد العميد الهاجري بالجهود المبذولة من الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لوضع آلية عمل مستدامة، وإعداد خطة عمل مشتركة للتوعية، وتعزيز الدورات التخصصية للعاملين في المجمعات السكنية، إلى جانب توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المساكن.

من جانبه قال العقيد عارف بيشوه إن الملتقى يمثل منصة لتعزيز التعاون والشراكة بين شرطة دبي والمطورين العقاريين وشركات إدارة الملكيات المشتركة، بما يضمن استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة سكنية آمنة، تعكس المكانة العالمية التي تحظى بها دبي كوجهة للعيش والعمل والاستثمار.

وفي ختام الملتقى، كرم العميد الهاجري مشرفي وحراس الأمن المتميزين تقديراً لجهودهم في دعم المنظومة الأمنية وتحقيق الانضباط ومواجهة التحديات، مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير قطاع الأمن الخاص ليكون أكثر حرفية، واستعداداً للتعامل مع المخاطر المستقبلية، باعتباره المستجيب الأول في مواقع الأحداث.

وناقش الحضور الاشتراطات والمعايير الأمنية في المجمعات السكنية، مثمنين الشراكة الإستراتيجية المستمرة مع شرطة دبي، وتطبيق أفضل المعايير التي تعزز مكانة الإمارة عالمياً.