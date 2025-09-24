عمار بن حميد يطلع على تقرير جودة الخدمات بمدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان

عجمان في 24 سبتمبر / وام / أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وقال سموه إن "صحة الفرد وسلامته هي أساس بناء مجتمع متماسك ومنتج، وعجمان تسعى دائما إلى توفير منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز صحة وسلامة المجتمع ويضمن جودة الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في الديوان الأميري بعجمان، سعادة راشد سيف القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيور هيلث"، المشغلة لمدينة خليفة الطبية بعجمان، ووفد من المجموعة ضم سعادة الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي بالمجموعة، وسعادة خميس صالح المنصوري الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث اطلع سموه على أبرز إنجازات المدينة والتطورات التي شهدتها في مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية.

وخلال اللقاء، أكّد سمو ولي عهد عجمان أهمية استقطاب الكوادر الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في استدامة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجهود المبذولة من قبل شركة "بيور هيلث" في إدارة وتشغيل مدينة الشيخ خليفة الطبية، مؤكدا أن الإنجازات المحققة بالمدينة تدعم الرؤية الإستراتيجية في جعل عجمان وجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة.

وعرض وفد "بيور هيلث" تقريرا لإنجازات ومؤشرات جودة الخدمات وكفاءة الكوادر الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.

وأشار التقرير إلى أن المدينة استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 100 ألف زيارة للعيادات الخارجية، إلى جانب أكثر من 115 ألف زيارة لقسم الطوارئ، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع للخدمات الطبية التي توفرها المدينة.

وتدير مدينة الشيخ خليفة الطبية منظومة صحية متكاملة تضم 243 طبيبا استشاريا إلى جانب طاقم طبي وتمريضي متخصص يقدم الرعاية على مدار الساعة مكون من 550 فردا، وتقدم المدينة خدماتها من خلال 247 سريرا، 34 عيادة خارجية، و11 غرفة عمليات، و46 سرير طوارىء.

وأوضح التقرير أن المدينة شهدت ارتفاعا كبيرا في رضا المتعاملين، مشيرا إلى تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، منها الانتهاء من الربط الالكتروني الخاص بالملف الطبي الموحد، وافتتاح عيادات جديدة للقلب والكلى والأيض في مركز راشد للسكري والأبحاث، وافتتاح عيادة تصوير قلب الأجنة وعيادات الحمل عال الخطورة في مستشفى خليفة للنساء والأطفال، ووحدة متلازمة الشريان التاجي الحاد في مستشفى الشيخ خليفة العام.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة يوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة وأحمد الرئيسي مدير مكتب سموّ رئيس المجلس التنفيذي بعجمان.