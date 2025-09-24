مشاركون: منتدى الرعاية الاجتماعية يناقش أهم الممارسات العالمية في القطاع

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / أكد مشاركون في فعاليات منتدى الرعاية الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته اليوم أن المنتدى منصة تجمع خبراء وصناع القرار لتبادل الآراء والأفكار وتبني أفضل الممارسات العالمية لتقديم خدمات عالية.

وقال المشاركون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن منتدى الرعاية الاجتماعية يجسد التوجه الريادي لإمارة أبوظبي في قيادة الحوارات العالمية الداعمة لمسارات التنمية الاجتماعية مما يرسّخ مكانتها كحاضنة للأفكار المبتكرة والحلول المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن منتدى الرعاية الاجتماعية يشكل منصةً مهمّة لتبادل المعرفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وملاءمة وتنسيق الجهود، ويلعب دوراً حيوياً في تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية من خلال ضمان أن تستجيب السياسات الاجتماعية لحاجات الأسر وتحقيق رفاه المجتمع.

ولفتت العميمي إلى أن هيئة الرعاية الأسرية عبر مشاركتها في المنتدى توفر فرصةً لتسليط الضوء على رؤيتها لنموذج رعاية استباقي يركّز على الأسرة، ويعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة، ومصمم خصيصاً لاحتياجات مجتمعنا، مشيرة إلى أنه لتحقيق ذلك فإن الهيئة تسعى لإدراج الوقاية والحماية في التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات، وإلى تمكين الكوادر لتحديد مؤشرات المخاطر مبكرًا عبر التدريب والبرامج الميدانية، واستخدام البيانات والتقنيات الذكية لمراقبة الاحتياجات وتوفير التدخل السريع، وتعزيز التكامل مع القطاعات الشريكة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة مجتمعية ترى طلب المساعدة مبادرة احترامٍ للذات وليس ضعفًا.

وقالت إن الرسالة الجوهرية التي تسعى هيئة الرعاية الأسرية إلى نقلها في المنتدى واضحة وهي أن رعاية كل فرد في الأسرة ليست خيارًا ثانويًا، بل أولوية قصوى عبر وضع الأسرة والمجتمع في قلب السياسات، واستثمار المنتدى كمنصة للانتقال من الكلام إلى العمل، ومن الخطط إلى نتائج حقيقية.

من جانبها قالت محاسن الحوسني مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع إن منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 يمثل منصة إستراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لمناقشة مستقبل الرعاية الاجتماعية من منظور شامل يرتكز على تمكين الكوادر الاجتماعية في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أهمية تلبية احتياجاتهم وتدريبهم لتوفير خدمات ذات جودة عالية بالإضافة إلى أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات الاجتماعية بما يشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة والتحديات المتجددة تأتي هذه النسخة من المنتدى لتؤكد التزام إمارة أبوظبي بتعزيز جودة الحياة وتطوير أنظمة اجتماعية مرنة ومبتكرة تواكب احتياجات الأفراد في مختلف مراحل حياتهم.

وقالت الدكتورة هيلاري كوتام كاتبة ورائدة أعمال اجتماعية ومستشارة سياسات من بريطانيا إنها فخورة بالتواجد للمرة الأولى في دولة الإمارات التي تزخر بمجتمع متنوع من مختلف الجنسيات لديه طاقات كبيرة وإمكانات وأفكار متنوعة، لافتة إلى أن الإمارات توفر المقومات كافة لبناء مجتمعات مزدهرة.

وأضافت أن منتدى الرعاية الاجتماعية منحها فرصة للتعرف على تجارب مختلفة للعالم في هذا المجال.

ويختتم غدا منتدى الرعاية الاجتماعية بجلسات حوارية تفاعلية، ومقابلات مع الخبراء، وعروض بحثية، إلى جانب ورش تدريبية متخصصة، تتيح لمهنيي الرعاية الاجتماعية في أبوظبي الحصول على ساعات معتمدة للتطوير المهني المستمر.

ويركّز المنتدى خلال اليومين على مناقشة الاتجاهات العالمية والتطورات المستقبلية في مجال الخدمات الإنسانية، واستكشاف إستراتيجيات استقطاب أفضل الكفاءات في القطاع الاجتماعي والحفاظ عليها، فضلاً عن تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية في الخدمات الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي.