عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام / قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.