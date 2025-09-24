"الإمارات الصحية" تنظم مؤتمر التطوير المهني للتمريض والقبالة بدبي

دبي في 24 سبتمبر/ وام / نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة التمريض، اليوم، مؤتمر التطوير المهني للتمريض والقبالة تحت شعار “تعزيز التطوير المهني من خلال الابتكار والتميز في التعليم الإكلينيكي”.

شارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين في فندق "موفنبيك جميرا بيتش" بدبي، أكثر من 160 مشاركاً و40 متحدثاً من مختلف الجهات الصحية والأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم استراتيجية المؤسسة الرامية إلى بناء كوادر تمريضية عالية الكفاءة قادرة على قيادة مسيرة التميز والاستدامة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤتمر يجسد التزام المؤسسة بدعم مسيرة التطوير المهني والارتقاء بكفاءة الكوادر التمريضية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف: ننظر إلى التمريض على أنه أحد أعمدة النظم الصحية، واستثمارنا في تأهيل الكفاءات التمريضية يعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة التحولات العالمية في الرعاية الصحية، ويسهم في دعم أهداف الدولة الطموحة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سمية البلوشي، مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات واستشراف التوجهات المستقبلية في التعليم والتدريب التمريضي.

وأكدت الحرص على تمكين ممارسي مهنتي التمريض والقبالة من تبني أحدث الممارسات المستندة إلى الأدلة وتطوير مهاراتهم في بيئات تعليمية تفاعلية، وتكريس نهج قائم على التميز والابتكار، يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في تطوير المهن الصحية ومركزاً رائداً للتمريض الأكاديمي والإكلينيكي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين خمسة محاور رئيسية، تشمل الابتكار والتقنيات الناشئة في التطوير المهني للكادر التمريضي والقابلات، والممارسات المستندة إلى الأدلة لقيادة التغيير في نظم الرعاية الصحية، والتعليم الصحي متعدد التخصصات، والتدريب المتقاطع بين التمريض العام والتخصصي، إلى جانب المراحل الانتقالية في المسار المهني التمريضي.

ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من المحاضرات، وجلسات حوارية بمشاركة قادة التمريض من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مشاركة فئة الشباب لاستعراض تجربتهم ضمن البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد.