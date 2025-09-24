سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام / قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.