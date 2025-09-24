فنانون عالميون ينضمون إلى برنامج "تنوير "

الشارقة في 24 سبتمبر / وام /أعلن مهرجان "تنوير" عن انضمام نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين إلى نسخته الثانية التي ستقام خلال الفترة من 21 حتى 23 نوفمبر المقبل .

ومن أبرز الأسماء المنضمة حديثًا إلى قائمة المشاركين: عازفة السيتار والملحنة العالمية أنوشكا شانكار وعازف الطنبور والكمنجة والسيتار سهراب بورناظري والمغنية والموسيقية العالمية سحر بروجردي الذين سيحيون العديد من الأمسيات ضمن المهرجان الذي يقام في صحراء مليحة.

و يمثل المسرح الرئيسي القلب النابض للمهرجان حيث يستضيف عروضًا لفنانين عالميين تلهم الحاضرين من مختلف الثقافات والأجيال .

و يشمل المهرجان عددا من المنصات منها "القبة" التي صممت كمساحة للمعرفة والتجارب الغامرة و منصة "شجرة الحياة" التي تحتفي بالتقاليد العالمية من خلال عروض تجسد التبادل الثقافي .

و لا يقتصر المهرجان على الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والورش بل يتيح للزوار استكشاف معارض الحرف اليدوية والتركيبات الفنية البصرية وتجارب الطعام والأنشطة التي تبرز الغنى الطبيعي والثقافي لصحراء مليحة .

