وزير المواصلات البحريني يشيد بريادة دبي في النقل الذكي

دبي في 24 سبتمبر / وام / أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن دبي أثبتت ريادتها في تبني مبادرات استراتيجية بمجال النقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة، ما أسهم في زيادة ملحوظة بعدد المركبات الذكية في الإمارة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ويعد منصة عالمية لاستعراض أحدث التوجهات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي.

وقال “يشرفني المشاركة في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ممثلاً لمملكة البحرين هنا في إمارة دبي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،ويأتي المؤتمر ليعكس مدى التطور العالمي في مجال المركبات ذاتية القيادة، وليشكل منصة مهمة لاستعراض أبرز التوجهات والتقنيات الحديثة".

وأضاف أن جلسات المؤتمر أبرزت ضرورة تبني منظومة متكاملة تتيح التشغيل الآمن للمركبات ذاتية القيادة، عبر إطار تجريبي حديث ومرن، يراعي المعايير البيئية باستخدام الطاقة المتجددة، ويرتكز على التوعية المجتمعية بالاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وأوضح أن العديد من الشركات العالمية تتسابق لتقديم أحدث الابتكارات في هذا المجال، غير أن ما يقارب 77% منها تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة من تأسيسها، مما يجعل الاستدامة عنصراً محورياً لنجاح النقل الذكي.

وأشار إلى أن مشاركة البحرين في المؤتمر، تعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في تنظيم قطاع التنقل الذكي.