ولى عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمى

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام / قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الرملة في إمارة الشارقة.

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية .