"قمة الطفل العربي 2025"تناقش قضايا الطفولة في المنطقة و الهوية الثقافية

دبي في24 سبتمبر/ وام/ انطلقت في "مدينة إكسبو بدبي"، اليوم، فعاليات النسخة الثانية، "قمة الطفل العربي 2025 "، التي تستمر يومين في مركز مؤتمرات “كونيكت”، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حصة الكعبي، مديرة مكتب الشؤون التنفيذية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وعدد من الشخصيات التربوية والأكاديمية والخبراء والمعنيين بشؤون الطفل من مختلف الدول العربية.

وألقت الدكتورة غدير أبو شمط، الرئيسة التنفيذية للتعليم في مؤسسة "جيمس للتعليم" الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح ، ثم ألقت كل من ريم مدكور ،وديمة العلمي المؤسستين للقمة ، كلمتين شددتا خلالهما على أهمية هذه القمة كمنصة رائدة لمناقشة قضايا الطفولة في المنطقة وتعزيز الهوية الثقافية العربية.

ناقش المشاركون في اليوم الأول للقمة طيفاً واسعاً من القضايا الحيوية، شملت ،الأسرة والمجتمع ،وتعزيز الروابط الأسرية، والشراكة الوالدية، والتواصل بين الأجيال، والعلاقات بين الأقران والتنمر، والنمو العاطفي والاجتماعي، الصحة الجسدية والعقلية، والتعليم المستمر .

وسلطت الجلسات الضوء على تعزيز الهوية الثقافية والروحانية، والقيم العربية، والمواطنة العالمية، واللغة العربية، والتكنولوجيا والتربية، وأثر الشاشات على النمو، والأمان الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والوعي الرقمي.

وأكد الخبراء والمختصون خلال جلسات اليوم الأول لـ "قمة الطفل العربي 2025"، على أن حماية الطفولة العربية تبدأ من حماية الهوية وتعزيز الصحة النفسية، وضرورة دمج التكنولوجيا بشكل متوازن في الحياة الأسرية والتعليمية.