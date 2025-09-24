سبيس 42 تطلق أول سحابة تنقّل سيادية في دولة الإمارات

أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ أعلنت شركة سبيس 42، عن تطوير أول سحابة تنقّل سيادية في دولة الإمارات تعتمد على "السحابة العامة السيادية" من " Core42" بالاستفادة من منصة "مايكروسوفت أزور".

وستُسهم المبادرة في تسريع نشر حلول التنقل الذاتي، مع ضمان استضافة البيانات بشكل آمن داخل الدولة وامتثالها للتشريعات الوطنية، وتشكل سحابة التنقّل السيادية منصة متكاملة تدعم سيادة دولة الإمارات في مجال النقل الذكي، حيث توفر بنية تحتية موثوقة تدعم بيانات التنقل والأنظمة ذاتية القيادة، كما توفر منصات متقدمة للخرائط عالية الدقة والاتصالات عن بُعد وإدارة الأساطيل والتوائم الرقمية وحركة المرور، فضلا عن توفير بيئة آمنة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والأكاديميةومختلف القطاعات.

وتتضمن المبادرة في مراحلها التالية إطلاق مشاريع تجريبية مرجعية وصناديق اختبار تنظيمية ومراكز اختبار بالتعاون مع هيئات النقل في الدولة، مع إشراك شركاء عالميين من قطاعات السيارات والتكنولوجيا والجامعات لتوسيع نطاق منظومة العمل المتكاملة.

وتجمع سحابة التنقّل السيادية بين خبرة "سبيس 42" في حلول التنقّل والبنية السحابية السيادية التي توفرها "مايكروسوفت" و" Core42"، وستتولى "سبيس 42" قيادة نشر التطبيقات، والتنسيق مع الجهات التنظيمية، وتعزيز اعتماد الحلول عبر برامج تجريبية وعروض توضيحية وإطلاقات تجارية. وستوفر " Core42" و"مايكروسوفت" البنية التحتية للسحابة السيادية بالاعتماد على مراكز بياناتهما في دولة الإمارات، إلى جانب منصات الذكاء الاصطناعي وأطر حوكمة وأمن البيانات لضمان سيادة البيانات والامتثال للأنظمة المحلية، كما ستقدم "مايكروسوفت" التدريب والخبرة الفنية والاستثمار المشترك لدعم نمو البنية التشغيلية.

وتمثل المبادرة تعزيزًا للتعاون المستمر بين سبيس 42 ومايكروسوفت، والذي شمل سابقاً إطلاق "مبادرة خريطة أفريقيا" بالتعاون مع إزري في يوليو 2025، وإتاحة منصة الذكاء الاصطناعي الجيومكاني (جي آي كيو) من سبيس 42 عبر متجر "مايكروسوفت أزور".

وتتصدر سبيس 42 مشهد الابتكار في قطاع التنقل الذاتي، فمنذ عام 2021، سجّلت خدمة "تكساي" (TXAI) التابعة لشركة سبيس 42 أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة ونحو 20 ألف رحلة للركاب في أبوظبي، ضمن أسطول يغطي جزر السعديات وياس والماريه والريم، إضافة إلى مطار أبوظبي الدولي، وإلى جانب خدمات سيارات الأجرة الذاتية، تواصل سبيس 42 تطوير حلول التنقل الذكي التي تشمل الخرائط عالية الدقة والتوائم الرقمية وإدارة الأساطيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات التنظيمية والأكاديمية لضمان توافق الابتكار مع معايير السلامة وأفضل الممارسات العالمية.