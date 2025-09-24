"الفجيرة للمغامرات" يفوز بجائزتين ضمن "جائزة الخليج للاستدامة"

دبي في 24 سبتمبر /وام/ فاز مركز الفجيرة للمغامرات بجائزتين في النسخة التاسعة لجائزة الخليج للاستدامة 2025، والتي أقيمت اليوم، بفندق كونراد بدبي، حيث نال المركز الجائزة الذهبية عن فئة "أفضل مبادرة في دعم المسؤولية المجتمعية المستدامة"، والجائزة الفضية عن فئة " أفضل مبادرة في التطوير المجتمعي"، وذلك من خلال التنافس مع نخبةٍ من كبرى الشركات الرائدة والمؤسسات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والاتحادي في دولة الإمارات ودول الخليج، ضمن 25 فئة من فئات الجائزة.

وقد شارك المركز في الجائزة بـ"مشروع تطوير البنية التحتية لسياحة المغامرات المستدامة من خلال شبكة مسارات الفجيرة"، حيث أُطلق المشروع برؤية واضحة لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة من خلال تعزيز سياحة المغامرات المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، ورفع الوعي البيئي والثقافي ، ولم يكن الهدف مجرد اكتشاف المسارات الطبيعية أو تنظيم الفعاليات فحسب، بل تمحور حول بناء مجتمعٍ نابضٍ بالحياة يساهم في تشكيل تجربةٍ سياحيةٍ فريدة ويقود تحوّلاً ثقافياً وبيئياً واقتصادياً.

وعبّر مدير المركز عمرو زين الدين عن سعادته بحصولهم على هاتين الجائزتين، مشيراً إلى أن المركز الذي انطلقت فكرته في عام 2017 استطاع خلال سنواتٍ قليلة أن يتحول إلى مرجعٍ رئيسي في مجال سياحة المغامرات والسياحة الرياضية في الدولة والمنطقة، ما يعكس نجاحه في تحقيق التكامل بين الترفيه والممارسات البيئية المستدامة.

وأكد أن الفوز بجائزة الخليج للاستدامة يُعد خطوة مهمة في مسار النجاح حيث يعكس مدى التزام المركز بتطوير المنتج السياحي المستدام في إمارة الفجيرة التي تمتلك بطبيعتها مقوماتٍ غنيةً تؤهلها لتكون وجهةً مثالية لهذا النوع من السياحة .

وأشار إلى أن ما يميّز تجارب المركز هو الابتعاد عن النماذج المصطنعة، والتركيز على بناء تجارب حقيقية انطلقت من المجتمع المحلي لإمارة الفجيرة، وتطوّرت لتصبح نماذج مستدامة تُحاكي البيئة والطبيعة المحيطة، وهو ما لفت انتباه لجان تحكيم الجائزة وأسهم في نيل الفوز والتقدير.