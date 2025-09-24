مجلس قيادات اقتصاد دبي يناقش تعزيز التنافسية العالمية

دبي في 24 سبتمبر/ وام/ ناقش مجلس قيادات اقتصاد دبي، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، سبل تعزيز تنافسية إمارة دبي وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في القطاعات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والمالية.

حضر المجلس معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعدد من قيادات دبي وخبراء عالميين.

وقال معالي هلال المري: إن ملتقى محمد بن راشد للقادة يرسخ النموذج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، القائم على التنفيذ والتميز والطموح والمسؤولية المشتركة، حيث صُمم الملتقى ليكون منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى وتوحيد الأولويات وتحويل المبادئ القيادية إلى ممارسات عملية تسهم في تعزيز مسيرة دبي التنموية.

وأضاف أن مجلس قيادات اقتصاد دبي يجمع قيادات الإمارة الاقتصاديين ونخبة من الخبراء العالميين في حوار بنّاء يقوم على التعاون وتبادل الأفكار، ويتيح لصنّاع القرار المشاركة في نقاشات معمقة لرسم أولويات المرحلة المقبلة، وبلورة أفكار ومشاريع نوعية وتطوير إستراتيجيات اقتصادية مرنة وذكية تعزّز حضور دبي العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

وشهد مجلس قيادات اقتصاد دبي مداخلات من نخبة من قادة دبي وخبراء عالميين قدموا خلالها رؤية تحليلية معمقة للتوجهات العالمية في الاقتصاد والاستثمار والتمويل، مستعرضين فرص الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية وتحويل التحديات إلى محركات نمو وفرص إستراتيجية.

كما تطرقت المداخلات إلى دور قطاع السياحة في تعزيز مكانة دبي الاقتصادية، حيث أشاد المتحدثون بقدرة الإمارة على تطوير المنتجات والخدمات السياحية المبتكرة، واستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وأكدوا أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية وتطوير تجربة الزوار يساهمان في نمو القطاع ويعززان مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية.

وأشاروا إلى أن إمارة دبي تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة كعاصمة للمال والأعمال والخدمات المالية في المنطقة، من خلال تعزيز البنية التحتية المالية، وتطوير القوانين واللوائح، ورعاية الابتكار، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأوضحوا أن هذه الجهود المتكاملة تضمن لدبي الحفاظ على ريادتها المالية.

وركّز المتحدثون على استشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية، وتنويع القطاعات الاقتصادية، وجذب المشاريع الإستراتيجية والمواهب العالمية، وأكدوا أن دبي تواصل تطوير سياسات وحوافز مبتكرة، وبنية تحتية متقدمة، وإجراءات تنظيمية مرنة، بما يمكّن المستثمرين من تحقيق نمو مستدام، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال.

وأكد المتحدثون أن مستقبل الاقتصاد العالمي لم يعد يقاس بالأرقام وحدها بل بقدرة الدول على الابتكار والجرأة في اتخاذ القرارات وتحويل التغيير إلى نمو مستدام، مشددين على أن دبي تمتلك الإمكانات اللازمة لتطوير إستراتيجيات مرنة وذكية تسهم في ترسيخ ريادتها الاقتصادية واستشراف فرص النمو المستقبلية.

واختُتم مجلس قيادات اقتصاد دبي بورشة تفاعلية قيادية بالتعاون مع "بلومبيرغ" حملت عنوان: كيف يفكر الاقتصاديون؟"، حيث هدفت الورشة إلى استشراف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة، وتحفيز التفكير الإستراتيجي لدى المشاركين وتعزيز التفاعل بينهم.

وخلال الورشة تم تقديم أدوات وتجارب عملية تساعد على استشراف المهارات والنهج القيادي المطلوب في القطاع الاقتصادي، لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ تعزّز دور دبي كنموذج للحوكمة المستقبلية الجاهزة والاستباقية الاقتصادية.

ويمثل مجلس قيادات اقتصاد دبي أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، ومجلس قيادات المدينة المستقبلية، ومجلس قيادات التكامل المجتمعي، ومجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية، التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين صُنّاع القرار والخبراء، ورسم مسارات مستقبلية لإمارة دبي على مختلف الأصعدة.

