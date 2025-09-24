ملتقى محمد بن راشد للقادة.. جلسة "التحولات الاقتصادية": دبي تملك فرصا فريدة للريادة العالمية

دبي في 24 سبتمبر/ وام/ أكد إيرك بالوما، مدير مركز هيس للآفاق الجديدة لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن إمارة دبي تتمتع بمكانة استثنائية كمدينة تعيد ابتكار نفسها باستمرار، مشيراً إلى قدراتها العالية في توظيف موقعها الجغرافي الإستراتيجي ومرونتها العالية وسياساتها الذكية لتعزيز مكانتها في صدارة المشهد الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "التحولات الاقتصادية في العقد القادم"، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين في دبي والخبراء الاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين.

وشهدت الجلسة، نقاشاً معمقاً حول التحولات الاقتصادية والتجارية الكبرى التي من المتوقع أن تعيد تشكيل ملامح النظام العالمي خلال العقد المقبل، ودور الحكومات وصنّاع القرار في صياغة استراتيجيات مرنة تعزز النمو المستدام وتواكب تسارع المتغيرات.

وقال إيرك بالوما: "يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تتداخل فيها التحديات مع الفرص، من تغيّر مسارات التجارة الدولية إلى بروز الموارد الاستراتيجية وتعاظم دور الاقتصاد الرقمي.. وفي ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، تزداد الضغوط على القادة للتنبؤ بالمتغيرات وصياغة قرارات حاسمة ترسم مسارات المستقبل".

واستعرض بالوما خلال الجلسة أبرز المحاور التي تعيد تشكيل النظام العالمي، والقطاعات المتوقع أن تصبح محركات رئيسية للنمو في السنوات القادمة، مقدماً توصيات لتصميم سياسات حكومية مرنة قادرة على الاستجابة للأزمات واستثمار الفرص، كما تناول الدور الحيوي للتحول الرقمي في تعزيز استدامة الاقتصادات الوطنية، وإيجاد مسارات جديدة للتنمية.

وتناول إيرك بالوما رؤية معمقة حول القوى التي تقود التحولات الاقتصادية العالمية، وأبرز أهمية تبني نهج استباقي يقوم على التنبؤ بالتغيرات، كما قدم أدوات عملية لتحديد الفرص الجديدة، وصياغة سياسات أكثر مرونة، وتصميم إستراتيجيات اقتصادية مستقبلية قادرة على تحقيق النمو المستدام.

