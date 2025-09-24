وزير العدل يستقبل سفير مملكة هولندا

أبوظبي في 24 سبتمبر / وام / استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، سعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيفس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية.

حضر اللقاء سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، وسعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، و المستشار عبدالله المرزوقي مدير ادارة التعاون الدولي بالانابة.