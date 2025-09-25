إطلاق شركة "تجميع" نقلة نوعية في مستقبل جمع النفايات بإدارة "تدوير"

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة تدوير، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، عن الإطلاق الرسمي لشركة "تجميع"، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات جمع النفايات على مستوى الإمارة، لتشكل محطة محورية في مسيرة المجموعة، ضمن دورها الحيوي في بناء بيئة أكثر نظافة وأمان واستدامة في أبوظبي، تماشيا مع الأهداف البيئية الوطنية وأهداف رؤية دولة الإمارات لتحقيق الاقتصاد الدائري.

وأعلنت المجموعة، عن تعيين أشلي أليكس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تجميع"، وهو من الروّاد في هذا القطاع ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في إدارة النفايات واستعادتها.

ويقود أشلي ، رؤية "تجميع" الطموحة نحو إرساء معايير جديدة في الأداء التشغيلي، والاستدامة البيئية، وتكامل التكنولوجيا الذكية، وتحت قيادته، ستعتمد "تجميع" أنظمة ذكية لتحسين مسارات الجمع تقلّل من استهلاك الوقود وتخفّض الانبعاثات، مما يسهم في تسريع العمليات وتعزيز كفاءتها على مستوى الإمارة.

وستطلق الشركة دوات رقمية لمراقبة السلامة لدعم ثقافة السلامة القائمة على تجنب إلحاق الضرر، مما يسهم في تحسين ممارسات العمل وتعزيز رفاهية القوى العاملة.

إضافة إلى ذلك، سيمكن دمج تقنيات التتبع اللحظي والتحليلات التنبؤية من تحقيق موثوقية أعلى في تقديم الخدمات، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة القدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

وتسهم هذه التطورات مجتمعة في وضع معيار جديد لعمليات جمع النفايات، وصولا لشوارع أنظف، وأثر بيئي أقل، وخدمات أكثر ذكاءً للإمارة.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إن إطلاق شركة "تجميع" يجسّد تحولا جوهريا في النهج الذي تتبعه “ تدوير” في تنفيذ عمليات جمع النفايات، ليتجاوز أثرها الإجراءات اللوجستية التقليدية، إلى تقديم نموذج ملهم محفز للابتكار البيئي.

وأضاف أن الأسطول الجديد للمجموعة يضم شاحنات دقيقة التصميم، وتقنيات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة مسارات محسّنة، تعمل جميعها معًا بتكامل لتقديم خدمات منتظمة على قدر عال من الجودة والكفاءة، تساهم في الحفاظ على نظافة البيئة في أبوظبي.

وأكد أن مجموعة تدوير تدرك أن تحقيق مهمة استخلاص القيمة من النفايات يبدأ من المراحل الأولى لجمعها، لذا تستثمر عبر "تجميع" في البنية التحتية الأكثر ذكاء، والتقنيات الأنظف، والخدمات عالمية المستوى، التي من شأنها تعزيز جودة الحياة في أبوظبي، ودفع عجلة تحولها نحو اقتصاد دائري.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤيتهم الاستشرافية كمؤسسة وطنية رائدة في الاستدامة، وقوة تنافسية في قطاع إدارة النفايات على الصعيد العالمي، معربا عن اعتزازه بجهود المجموعة الداعمة لأجندة حكومة دولة الإمارات بتحقيق إستراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر قيادة نموذج عملي هادف عميق الأثر.

من جانبه قال أشلي أليكس، الرئيس التنفيذي لشركة "تجميع"، إن "تجميع" تقوم على مبدأ التميز في الخدمة، من خلال توفير عمليات أكثر نظافة وأمانًا، وتحقيق معايير أعلى لعملائها والمجتمعات التي تخدمها، ويجمع أسطولها المتطور بين أحدث أنظمة الجمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات السلامة العالمية، بما يضمن كفاءة العمليات وشفافيتها ومسؤوليتها البيئية.

ولا تقتصر أهداف شركة "تجميع" على التأثير محليا ، إذ تم التصميم كنموذجٍ مرنٍ قابل للتطبيق على نطاق أوسع إقليميا، بما يعزز مكانة مجموعة تدوير كمنظومة رائدة تتبنى نهجًا تقدميا، في مجال البنية التحتية المستدامة لإدارة النفايات.

ومن المتوقع أن تحرز "تجميع" تقدمًا ملموسًا فوريا في جودة الخدمات المقدمة وتعزيز السلامة والتفاعل المجتمعي على مستوى إمارة أبوظبي، مع بدء عملياتها التي تتزامن مع إطلاق حملة توعية وطنية تستهدف الأفراد والمؤسسات حول طرق التخلص الآمن من النفايات وفرزها، والمسؤولية المجتمعية المشتركة في صياغة مستقبل بيئي أكثر نظافة.