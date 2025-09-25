"نقل عجمان" توقع اتفاقية مع "أوبر" لإطلاق خدماتها في الإمارة

عجمان في 25 سبتمبر/ وام/ وقعت هيئة النقل في إمارة عجمان، اتفاقية مع شركة أوبر لبدء تقديم خدماتها في الإمارة، ما يوفر وسائل تنقل يومية موثوقة وميسرة لسكان عجمان وزوارها ،ويعكس التزام الهيئة بتعزيز الحلول الذكية ومواكبة التحول الرقمي في قطاع النقل.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الركاب من طلب رحلات موثوقة من خلال خياري مركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق أوبر، على مدار 24 ساعة يومياً، بضغطة زر.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير خيارات تنقل مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل مركبات الأجرة والليموزين، بما يضمن تحسين تجربة الركاب وتقديم مستويات أعلى من الجودة والراحة.

ويجسد هذا التوجه حرص الهيئة على دعم جهود إمارة عجمان في مجال التحول الرقمي والابتكار، والمساهمة في تعزيز مكانتها كمدينة عصرية تعتمد على الحلول الذكية في قطاع النقل.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في إمارة عجمان، إن توقيع الاتفاقية مع شركة أوبر يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل في الإمارة، حيث تحرص الهيئة على تمكين المتعاملين من الاستفادة من أحدث الحلول الذكية التي توفر لهم تجربة تنقل أكثر سهولة ومرونة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية إمارة عجمان في تعزيز الابتكار ودعم مبادرات التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات عصرية تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة متقدمة في مجال النقل المستدام، وتواكب رؤية الدولة لتطوير أنظمة نقل مستدامة ومتطورة تعزز النمو الحضري والاقتصادي، وتدعم تطلعات المجتمع نحو خدمات نقل أكثر كفاءة وذكاء.

من جانبها، قالت تالا نصولي مدير عام شركة أوبر في الإمارات، إن التعاون مع هيئة النقل في عجمان لإطلاق خدمة تطبيق أوبر، يتوافق مع رؤية الإمارة في توفير حلول تنقل ذكية ومريحة تُحسّن الحياة اليومية، لافتة إلى أنها تمكن المقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم من طلب رحلات بضغطة زرعبر تطبيق أوبر، والاستفادة من العديد من الميزات على التطبيق والتي تسهم في تُحسين تجربة تنقلهم.

