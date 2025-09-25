قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة ترسم ملامح مستقبل النقل الذكي ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ تستقطب قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، التي ينظمها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، نخبة من قادة قطاع النقل الذكي لرسم معالم مستقبل الأنظمة الذكية وذاتية القيادة.

وتعقد القمة في منطقة تجربة المركبات - حلبة مرسى ياس يوم 10 نوفمبر المقبل، تزامناً مع انطلاق أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، إن مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة يسعى إلى تسريع التحول المستدام في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وضمان التشغيل الآمن والفعّال لها لتصبح إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً للابتكار ومركزاً متطوراً يقود قطاع التقنيات المتقدمة.

ويشمل برنامج القمة محاور رئيسية في قطاع النقل الذكي، منها تكامل أنظمة النقل الجوي والبري والبحري لتعزيز منظومة التنقل الحضري، واستخدام وتوسيع نطاق الاعتماد على نماذج النقل الذكي ضمن المواصلات العامة، والمعايير العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقة الجمهور في تكنولوجيا الأنظمة الذاتية، والتعاون بين مختلف القطاعات لتعزيز حلول التنقل ذاتية القيادة في القطاعات الحيوية، ومستقبل الطيران داخل المدن، وآلية اتخاذ القرار بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصميم التطبيقات الصناعية الذكية وتوسيع نطاق استخدامها في الموانئ والمدن الذكية.

ويبحث المشاركون في القمة مستقبل منظومة الابتكار وتوسيع نطاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع تسليط الضوء على سُبل تمويل مشاريع النقل الذكي ومسارات التسويق التجاري لمبادرات تكنولوجيا الأنظمة المستقلة ودعم مبادئ الاستدامة وتطوير المهارات المطلوبة في هذا المجال.

وتشمل فعاليات "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" تنظيم معرض "دريفت إكس"، الذي يستعرض أبرز حلول الأنظمة الذكية وذاتية الحركة وتطبيقاتها في البر والبحر والجو والروبوتات، والذي يقام على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 نوفمبر.

وضمن فعاليات هذا الأسبوع، تنظم جامعة خليفة خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر “كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025”، حيث تستقطب البطولة، التي تنظم لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نخبة من الفرق العالمية للتنافس في سباقات الروبوتات ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي.

ويختتم "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" فعالياته في 15 نوفمبر بتنظيم النسخة الثانية من "دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيَّرة"، التي تُسلِّط الضوء على مستقبل قطاع التنقل الذكي من خلال أحدث تقنيات سباق السيارات ذاتية القيادة.

وتنظم أسباير، التابعة لـمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الدوري على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس في أبوظبي، حيث تتنافس فرق البحث والتطوير من 10 دول للفوز بجوائز مالية تبلغ قيمتها 2.25 مليون دولار.

ويعكس استضافة النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، التزام أبوظبي بترسيخ بيئة تنافسية في قطاع التنقل الذكي ودعم التعاون في البحث والتطوير وإنشاء منظومة قائمة على الابتكار، لتعزيز كفاءة وسائل النقل والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع من خلال استخدام وتشغيل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة بشكل آمن ومستدام.