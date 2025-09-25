"سند" توقع اتفاقية مع "طيران آسيا أكس"

سنغافورة في 25 سبتمبر/ وام/ وقّعت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع “مبادلة”، اتفاقية إستراتيجية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة إلى شركة "طيران آسيا أكس" التي تعد واحدة من أكبر شركات الطيران الآسيوية المختصة في الرحلات المتوسطة وطويلة المسافة.

وبموجب الشراكة، التي تم توقيعها خلال فعاليات معرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات “MRO Asia-Pacific” الذي انعقد في سنغافورة الحدث الأبرز لقطاع الطيران في تلك المنطقة، ستقدم "سند" خدماتها الشاملة في الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات "رولز رويس" من طراز "ترنت 700"، مما يرسخ حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتشكل اتفاقية "سند" مع "طيران آسيا أكس" محطة مهمة في إستراتيجيتها للنمو العالمي بانضمام شركة طيران رائدة في المنطقة إلى محفظة عملائها، وتعزيز دورها كشريك موثوق لأبرز شركات الطيران في العالم.

وستقدم "سند"، استناداً إلى مكانتها الفريدة على مستوى العالم وكونها المركز المستقل الوحيد لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات "ترنت 700" من "رولز رويس"، خبراتها المتميزة في هذا المجال من خلال شراكتها مع "طيران آسيا أكس"، علماً أن "سند" تُنفذ صيانة ما يزيد على 25% من محركات "ترنت 700" حول العالم، وأنجزت أكثر من 250 عملية صيانة في مرافقها المتطورة في أبوظبي.

وستعمل "سند"، بفضل كفاءتها العالية وقدراتها الرائدة على مستوى العالم، على تمكين "طيران آسيا أكس" من تحقيق أعلى مستويات الأداء لأسطولها، وتحسين اعتماديته وزيادة كفاءته التشغيلية وخفض تكاليف الصيانة والإصلاح.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند" ، إن الشراكة الجديدة مع ’طيران آسيا أكس‘ تؤكد على مكانة ’سند‘ الرائدة كمزود وحيد ومستقل لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات ’ترنت 700‘ في العالم، كما ترسخ دورها الريادي المتميز ضمن كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بفضل سجل المجموعة الحافل من خلال توفير خدماتها لما يزيد على 25% من محركات ’ترنت 700‘ حول العالم، فإن ’سند‘ تقدم لشركائها خبرةً استثنائية ودرجة عالية من الموثوقية.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع واحدة من أبرز شركات الطيران الآسيوية لا يساهم هذا في توسيع نطاق حضور “سند” عبر هذه السوق المتنامية فحسب، وإنما يدعم كذلك التزامها الراسخ بتقديم حلول عالمية المستوى في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، ما يعزز من مستويات الكفاءة والسلامة والأداء لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال بنيامين إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران آسيا أكس" بي إتش دي، إن رؤية ’طيران آسيا أكس‘ ترتكز على إتاحة السفر الجوي ميسور التكلفة وتوفير رحلات موثوقة لملايين المسافرين داخل آسيا وخارجها، لافتا إلى أن أسطولها من طائرات ايرباص A330 يعد عنصراً محورياً لربط المنطقة بأبرز الوجهات العالمية.

وأكد أن التحقق من سلامة وكفاءة وموثوقية أسطول "طيران آسيا أكس" يشكل عاملاً جوهرياً في نجاحها، لذلك، تتيح الشراكة مع “سند” لشركته الاستفادة من خبرات عالمية في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات ’ترنت 700‘، مما يساهم في تعزيز أداء أسطول "طيران آسيا أكس" ، وتحسين كفاءة التكلفة.

جدير بالذكر أن مجموعة "سند"، بفضل خبرتها التي تزيد على 38 عاماً في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، فإنها تقدم خدماتها اليوم لأكثر من 40 شركة طيران و10 شركاء إستراتيجيين حول العالم ضمن محفظة متنوعة من المحركات المتطورة.

ويؤكد انضمام "طيران آسيا أكس" إلى قاعدة عملاء "سند" على مكانتها المتميزة كشريك مفضل لقطاع الطيران العالمي، ويعزز دورها كداعم رئيسي لشركات الطيران الرائدة لتحقيق التميز التشغيلي، فيما يساهم تنفيذ الاتفاقية في مرافق "سند" المتطورة بأبوظبي في ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي للطيران.

كما تؤكد شراكات المجموعة مع شركات طيران عالمية مثل "طيران آسيا أكس" على الدور المتنامي لدولة الإمارات في رسم مستقبل قطاع الطيران، وتعزيز رؤيتها طويلة الأمد لتحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع.