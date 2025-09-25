"كليفلاند كلينك أبوظبي" يحتفل بتخريج الجيل الجديد من القيادات الطبية الإماراتية

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام / احتفل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بإنجاز أكاديمي، مع تخريج 23 طبيباً من المشاركين في برامج التعليم الطبي العالي التي تشمل برامج التدريب والإقامة والزمالة، وبلغ عدد الخريجين من مواطني دولة الإمارات 19 طبيبا من إجمالي 23 مشاركا، ما يؤكد دور المستشفى المتنامي في صقل مهارات الجيل الجديد من الكفاءات الطبية الوطنية محلياً، وفق أعلى المعايير العالمية.

وشهد الحفل تكريم الأطباء الذين أنهوا بنجاح تدريبا متخصصا ومكثفا في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، شملت طب الطوارئ، والطب الباطني، والتخدير، وطب الأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض القلب، بالإضافة إلى تخريج أول دفعة من الأطباء المشاركين في زمالة أمراض القلب المتقدمة، في خطوة تعكس التوسع المستمر في عمق وتنوّع البرامج التدريبية المتخصصة بالمستشفى.

وتحظى برامج التعليم الطبي العالي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي باعتراف كلّ من مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الدولي والمعهد الوطني للتخصصات الصحية في دولة الإمارات، حيث توفر بيئة تعليمية سريرية رفيعة المستوى تُدمج بين أفضل الممارسات العالمية والأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات على المدى البعيد كما تُعد هذه البرامج جزءاً لا يتجزأ من جهود المستشفى الهادفة إلى دعم توطين الكفاءات الطبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2031.

وقال الدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إن هذه النخبة من الأطباء الشباب تمثل عماد المستقبل وركيزة النهضة الصحية في دولة الإمارات، معربا عن فخر المستشفى بمسؤوليته في تمكين هذه الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتهم المهنية، بما يؤهلهم لقيادة مسيرة التحوّل والتطور في منظومة الرعاية الصحية بالدولة.

من جهتها ، أكدت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في المستشفى، أن البرامج الأكاديمية المتقدمة في كليفلاند كلينك أبوظبي قد نجحت حتى اليوم في تأهيل أكثر من 289 طبيبا، معظمهم من الكفاءات الإماراتية الذين يتولّون اليوم مواقع ريادية وأدواراً محورية في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار على مستوى الدولة.