"شاهين" بطلاً لنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي

دبي في 25 سبتمبر/ وام/ توج فريق "شاهين" بلقب النسخة الأولى من بطولة السوبر الإماراتي المصري للرجبي لفئة 15 لاعبا، بعد فوزه على فريق الإسكندرية بنتيجة 62-10، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد ذا سيفنز بدبي، تجسيداً للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين الإماراتي والمصري لإقامة البطولة سنوياً بالتناوب بين البلدين، حيث تحتضن مصر النسخة الثانية العام المقبل.

وأكد سعود عبدالله النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي والأمين العام للاتحاد العربي، أن نجاح النسخة الأولى من البطولة يعزز العلاقات بين الاتحادين، ويمثل مكسباً فنياً وتنظيمياً وإدارياً للفريقين، إلى جانب دوره في تعزيز الترابط بين اللاعبين في الإمارات ومصر، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل عقد الاتفاقيات مع اتحادات أخرى لتحقيق مكاسب جديدة على مختلف المستويات.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يندرج ضمن إستراتيجية الاتحاد لرفع مستوى اللاعبين، لافتاً إلى أن فريق شاهين بطل النسخة الأولى يمتلك برنامج إعداد قوي وشارك في بطولات عدة، بهدف دعم صفوف المنتخب الوطني للرجال بلاعبين مواطنين.