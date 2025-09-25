"ألعاب القوى": بطولة "غرب آسيا "محطة مؤهلة" إلى مونديال 2026

دبي في 25 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة غرب آسيا للشباب والشابات "تحت 20 سنة"، "بيروت 2025"، والمقررة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أهمية البطولة التي تحتسب نتائجها، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم تحت 20 سنة، والمقررة العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، تشكيله الجديد للدورة الانتخابية المقبلة، 2025 – 2028، واعتماد عضوين جديدين هما محمد عبد الناصر الخياط والوازنة فلاح.

وتم اختيار محمد عبد الناصر الخياط نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الاستثمار، وفيصل أحمد الخميري أميناً عاماً ورئيساً للجنة الاستراتيجية، وفهد عبدالله بن جمعة رئيساً للجنة الاستشارية، وناصر بن عاشور رئيساً للجنة الفنية، وراشد ناصر آل علي رئيساً للجنتي المنتخبات والمواهب، وجميلة عبدالله علي رئيساً للجنة الحماية، وخولة محمد جاسم رئيساً للجنة المرأة، والوازنة فلاح رئيسة للجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وأكد الدكتور المر أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، لبناء قاعدة صلبة من الأبطال في مختلف المراحل السنية، وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية.