"قضاء أبوظبي" تبحث التعاون القضائي مع وزير العدل الصربي

بلغراد في 25 سبتمبر/ وام/ بحث سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع نيناد فوييتش، وزير العدل في جمهورية صربيا، سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الدائرة إلى العاصمة بلغراد.

ضم الوفد، سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله زهران، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، وأحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير المنظومة القضائية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب القضائي والتأهيل القانوني، إلى جانب بحث فرص إطلاق شراكات دولية تسهم في دعم الكفاءات القانونية وتعزيز التعاون المؤسسي.

كما تناول اللقاء محاور التحول الرقمي في المحاكم وآليات تطوير الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان كفاءة وسرعة الفصل في القضايا.

وأكد المستشار يوسف العبري، خلال اللقاء، حرص دائرة القضاء في أبوظبي على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات القضائية حول العالم، والاطلاع على التجارب الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الأداء القضائي وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أعرب وزير العدل الصربي عن تقديره لزيارة وفد دائرة القضاء، وما تعكسه من عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، في ظل الحرص على فتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات القضائية والقانونية وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير الأنظمة العدلية، ورفع كفاءة المؤسسات القضائية.