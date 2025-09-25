"الكاراتيه" يشارك في تصفيات بطولة العالم بفرنسا أكتوبر المقبل

دبي في 25 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للكبار، والتي تقام في فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، والمؤهلة بدورها إلى بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025، في حال تأهل اللاعبين.

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد، خلال اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، مشاركة المنتخب في بطولة التضامن الإسلامي المقررة في السعودية يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، إلى جانب استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين في إمارة الفجيرة خلال فبراير 2026.