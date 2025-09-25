الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك سفارة السعودية احتفالاتها باليوم الوطني

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية معرضا للصور الفوتوغرافية التاريخية التي تبرز عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة السعودية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 95.

وتفقّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المعرض خلال حضوره الحفل الرسمي الذي نظمته السفارة السعودية في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث اطلع على محتوياته التي توثق مسيرة العلاقات الإماراتية السعودية، وأشاد بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

من جهته ثمّن سعادة سلطان بن عبد الله العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق هذه العلاقات الراسخة.

واستعرض المعرض، عشرات الصور النادرة التي وثقت اللقاءات الرسمية بين قيادتي البلدين والتي تعكس مسيرة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الحضور حيث شكّل نافذة على محطات مضيئة من تاريخ العلاقات الإماراتية السعودية، وعبّر عن مدى الانسجام بين البلدين على مختلف المستويات.

وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من رسالته في حفظ وتوثيق التاريخ الوطني وتعزيز العلاقات الأخوية التي تُعد نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الأشقاء في ظل قيادة حكيمة ورؤى متناغمة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.