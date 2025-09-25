المصري ضرغام بطل الجولة الأولى من سلسلة "كيو تور " الشرق الأوسط للسنوكر

دبي في 25 سبتمبر/ وام/ توج المصري مصطفى ضرغام بلقب الجولة الأولى من سلسلة "كيو تور" الشرق الأوسط للسنوكر، التي تستضيفها دبي في نادي اتحاد ألعاب البليارد، بعد فوزه في المباراة النهائية على العراقي علي جليل بنتيجة 4-2.

وشهدت البطولة مشاركة 60 لاعباً من 11 دولة في المنطقة، وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر على جولتين، حيث اختتمت الأولى أمس بتتويج ضرغام، فيما تنطلق الثانية اليوم وتستمر حتى 28 سبتمبر الجاري بمشاركة اللاعبين أنفسهم.

وأكد ماجد سلطان الجوكر، الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب البليارد، أن المستوى الفني للحدث الأول يعكس قيمة وأهمية البطولة، مشيراً إلى أن الفائز يتأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة "جلوب تور" العالمية المقررة في ألبانيا.