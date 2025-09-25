شما بنت محمد بن خالد : الفكر والأدب والإبداع الثقافي مرآة تعكس هوية المجتمع

أبوظبي في 25 سبتمبر / وام / أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال لقائها في مجلسها، الكتاب الإماراتيين الفائزين بجائزة المقال الإماراتي، أن الفكر والأدب والإبداع الثقافي هم مرآة تعكس هوية المجتمع ووسيلة منفتحة على العالم للتعبير عن الرؤية الوطنية والإنسانية لقيادتنا الحكيمة ولمجتمعنا الإماراتي.

وأضافت، خلال اللقاء الذي عقد ضمن جلسة الحوار الفكري لمجلس الفكر والمعرفة بحضور أعضاء من مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة المقال الإماراتي تمثل منصة وطنية لدفع الطاقات الفكرية في الدولة إلى المزيد من الإنتاج الفكري والمعرفي.

وأشادت بعمق الموضوعات التي طرحت خلال المقالات الفائزة والتي عكست الوعي الثقافي والفكري في الكتاب، بالإضافة إلى انعكاس الموروث القيمي كركن أساسي في بناء رؤيتهم الثقافية لمختلف القضايا التي طرحت.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن هذا اللقاء والحوار الفكري ليس مجرد احتفاء بالنصوص الفائزة بل هو تأكيد على أن الكلمة الإماراتية حين تكتب بوعي ومسؤولية تستطيع أن تكون صدى مؤثر في الحراك الثقافي الإماراتي والعربي وتصبح جسرا للتواصل الحضاري بين الثقافة الإماراتية وبين الثقافات الأخرى حول العالم .

وقال إن هذا الإنجاز يعد تأكيدا على أن القلم الإماراتي وصل منذ زمن بعيد إلى مرحلة النضج الإبداعي والفكري، وأصبح رقما صلبا في معادلة الثقافة الخليجية والعربية بصفة عامة، ما يعمق من الرسالة التي يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على أن تصل إلى كل العالم باعتبار الإمارات نموذجا للتنمية الشاملة والتقاء للفكر والثقافات المختلفة في منظومة تعايش إنساني فريدة.

من جهتهم، أعرب الفائزون وعضوات مجلس الأمناء، عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للشيخة الدكتورة شما بنت محمد، مثمنين هذا النهج التفاعلي الفريد في دعم المبدعين.

وأكدوا أن هذه اللقاءات الثرية تبعث في نفوس الكتّاب الإماراتيين رسالة تشجيع قوية، وتضفي على الجائزة قيمة معنوية وأدبية رفيعة، وترسخ دورها كمنصة رائدة للفكر والإبداع في الدولة.