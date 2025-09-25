قرعة "جراند بري" بالصين تسفر عن نزالات قوية لمنتخب الجودو

بكين في 25 سبتمبر/وام/ أسفرت قرعة "جراند بري" للجودو عن نزالات قوية لمنتخبنا الوطني يستهلها غدا الجمعة، اللاعب سيمون قسطنطين أمام بطل كازاخستان سيو كينوف دورين في الدور التمهيدي للوزن الخفيف "تحت 60 كجم"، بمشاركة 16 لاعباً من أبرز المصنفين.

وتم تنظيم القرعة صباح اليوم بفندق “كونسون سبورتس سنتر” في مدينة قواندو الصينية، والتي تستضيف منافسات البطولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة، وتبلغ إجمالي جوائزها 100 ألف يورو.

ووضعت القرعة لاعبة منتخبنا يليز ليتيف في مواجهة هسو وانج من تايبيه الصينية، ضمن منافسات وزن "تحت 78 كجم"، بينما يواجه اللاعب ناجي يزبيك في وزن "تحت 73 كجم" لخفيف المتوسط ، الفائز من نزال الصيني لين جاوا، والبريطاني شورت وليفر.

ويواجه لاعب منتخبنا عمر مراد ، لاعب فريق الاتحاد الدولي كاليين كليم، ضمن منافسات وزن "تحت 81 كجم"، ويشهد وزن “تحت 100 كجم ” في ختام البطولة مواجهة اللاعب ظفار كوسوف مع الفائز من نزال الياباني غرين كيتو والصيني شين ياجي.